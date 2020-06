WSG-Präsidentin Langes: “Silberberger ist unser Fels in der Brandung”

via

via Sky Sport Austria

Die WSG Tirol kämpft in der Premieren-Saison in der Tipico Bundesliga um den Klassenerhalt. Heute treffen die Tiroler zuhause auf den SCR Altach (jetzt live auf Sky Sport 13 HD – mit Sky X kannst du das Spiel live streamen – ohne lange Vertragsbindung). Trotz der schwieriegen sportlichen Situation hat Präsidentin Diana Langes volles Vertrauen in Trainer Thomas Silberberger und sein Trainerteam.