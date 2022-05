WSG-Rotation ein Vorteil für Altach? Silberberger: „Rotierende WSG-Mannschaft gefährlicher“

Während für den SCR Altach am Freitag in der 32. und letzten Runde der ADMIRAL Bundesliga (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria) im Kampf um den Klassenerhalt nur drei Punkte zählen, kann sich Gegner WSG Tirol als fixer Sieger der Qualifikationsgruppe bereits auf das Europacup-Play-off in der kommenden Woche fokussieren. WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger kündigte daher bereits an, dass er Stammspieler schonen werde. Im Sky-Podcast „DAB | Der Audiobeweis“ spricht der 48-Jährige über die Kritik an der Rotation und erklärt, weshalb dies kein Vorteil für Altach sei.

„Ich wäre grob fahrlässig unterwegs, wenn ich nicht mit vier Spielen in neun Tagen rechnen würde. Ich gehe schon davon aus, dass wir am Montag im Tivoli Stadion eine 50:50-Chance haben und ich rechne mit einem Weiterkommen und dann hätten wir Donnerstag und Sonntag die nächsten Spiele. Das verkraftet kein Spieler“, sagt Silberberger und erklärt weiter: „Deswegen nehme ich mir das Recht der Rotation einfach raus, weil für uns ist der Montag extrem wichtig und Donnerstag, Sonntag ist vereinshistorisch.“

Silberberger warnt jedoch davor, seine „zweite“ Mannschaft zu unterschätzen: „Dass die Konstellation keine angenehme ist, sehe ich natürlich auch. Allerdings bin ich felsenfest davon überzeugt, dass eine rotierende WSG-Mannschaft gefährlicher ist als eine Startelf-Mannschaft, die montags Play-off hätte. Und jede einzelne der vier Mannschaften hat es in der eigenen Hand.“

Artikelbild: GEPA