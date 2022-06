WSG Tirol holt Talent zurück

Die WSG Tirol freut sich, mit David Jaunegg einen waschechten Tiroler als zweiten Neuzugang für das kommende Spieljahr präsentieren zu können. Der 19-Jährige wurde in Hall in Tirol geboren und im Nachwuchs der WSG Tirol ausgebildet. In der Saison 2017/2018 wechselte er in die AKA Tirol. Im vergangenen Spieljahr stand Jaunegg bei den Oberösterreich Juniors unter Vertrag. Nach dem freiwilligen Rückzug der LASK-Youngster schließt sich der 19-jährige Rechtsverteidiger mit ausgeprägtem Zug zum Tor nun der WSG an.

Bild- und Textquelle: WSG Tirol