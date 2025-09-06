WSG Tirol mit Testspiel-Remis gegen Serie-B-Klub

Die WSG Tirol hat die Länderspielpause für ein Testspiel gegen den italienischen Zweitligisten FC Südtirol genutzt. Die Partie gegen das Team aus der Serie B endete torlos 0:0.

WSG-Trainer Philipp Semlic setzte auf Rotationen: Neuzugang Ademola Ola-Adebomi stand erstmals in der Startelf, zudem durfte Defensivmann David Kubatta erstmals Kaderluft schnuppern.

In der Bundesliga liegt die WSG nach einem starken Saisonstart auf Rang vier – und das mit einem Spiel weniger. Nächster Gegner ist auswärts der SK Rapid, wo die Tiroler ihre gute Form bestätigen wollen.

(Red.) / Bild: GEPA