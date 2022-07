via

via Sky Sport Austria

Die WSG Tirol hat im zweiten Testspiel der Sommervorbereitung einen Achtungserfolg gefeiert. Gegen den deutschen Zweitligisten FC Nürnberg gelang den Tirolern in Rum ein 2:0-Erfolg.

Die Tore für die WSG erzielten Alexander Ranacher (31.) und Denis Tomic (39.) bereits in Hälfte eins. Es war der zweite Testspielsieg in Folge für den Bundesligisten in diesem Sommer, eine Woche zuvor wurde Kirchberg mit 14:1 geschlagen.

Bild: Imago