WSG Tirol startet mit Testspiel-Pleite ins neue Jahr

Für die WSG Tirol hat das neue Jahr mit einer Niederlage begonnen.

Die Elf von Trainer Philipp Semlic musste sich dem deutschen Drittligisten Jahn Regensburg um Ex-Austria-Trainer Michael Wimmer mit 0:2 geschlagen geben. Beide Treffer für Regensburg fielen nach der Pause.

Bei der WSG feierten zwei Profis ihr Comeback nach langer Verletzungspause. Lukas Sulzbacher und Quincy Butler wurden im zweiten Spielabschnitt eingewechselt.

Vom 14. bis 24. Jänner bereiten sich die Wattener im Trainingslager auf Malta auf die Frühjahrssaison vor. Im weiteren Verlauf der Vorbereitung bestreitet die WSG drei weitere Testspiele. Das letzte davon am 31. Jänner gegen Austria Lustenau.

Bild: GEPA