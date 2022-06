WSG Tirol verpflichtet argentinischen Stürmer

Fußball-Bundesligist WSG Tirol hat am Montag die Verpflichtung des argentinischen Stürmers Lautaro Patricio Rinaldi vermeldet. Der 28-Jährige wurde vom argentinischen Oberhaus-Club Atletico Aldosivi geholt, davor spielte er unter anderem für Brescia in Italien und Panathinaikos Athen.

Rinaldi brachte es bisher auf 41 Einsätze in Argentiniens höchster Spielklasse (9 Tore, 2 Assists), zehn Spiele in der zweiten argentinischen Liga (1 Tor), acht Einsätze in der griechischen Super League und sechs Partien in Italiens Serie B. Am Montag machte er erstmals Bekanntschaft mit seinen künftigen Teamkollegen.

In Wattens begrüßte Trainer Thomas Silberberger insgesamt 20 Profis zum Start der Sommervorbereitung. Julius Ertlthaler fehlte krankheitsbedingt, Kilian Bauernfeind absolviert den Grundwehrdienst und Justin Forst weilt bei der U19-EM. „Die Gruppe ist mit 20 Spielern überschaubar, aber das beunruhigt mich nicht – in den letzten Jahren war es bei uns immer so. Wir werden noch unsere Transfers tätigen und pünktlich zum Meisterschaftsstart da sein, so wie jedes Jahr. Wichtiger für mich ist, dass die Qualität da ist – und die war heute schon da“, meinte Silberberger.

Der WSG kam Torjäger Giacomo Vrioni abhanden, der zu Juventus Turin zurückkehrte. Auch Thomas Sabitzer, Tobias Anselm (beide LASK) und Maxime Awoudja (Stuttgart) gingen nach Ende ihrer Leih-Engagements. Fabian Koch hat seine Karriere beendet.