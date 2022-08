via

via Sky Sport Austria

WSG-Profi Felix Bacher ist vom Strafsenat der Bundesliga wegen „Verhinderung einer offensichtlichen Torchance“ für eine Partie gesperrt worden.

Der Rechtsverteidiger hatte in 90. Minute beim Stand von 2:0 für die Tiroler nach einer Notbremese kurz vor dem eigenen Strafraum die Rote Karte gesehen. In der Nachspielzeit gab die WSG den Vorsprung noch aus der Hand und musste sich am Ende mit einem 2:2 begnügen.

