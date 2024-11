WTA Finals: Sabalenka beendet Tennisjahr auf Platz eins

Aryna Sabalenka beendet das Tennisjahr erstmals auf Platz eins der Weltrangliste. Die 26-Jährige aus Belarus hat die Spitzenposition vorzeitig sicher, da Titelverteidigerin Iga Swiatek bei den WTA Finals in Riad ihre erste Niederlage erlitt und im Ranking nicht mehr vorbeiziehen kann. Die Polin unterlag der US-Amerikanerin Coco Gauff am Dienstag in der Gruppe B 3:6, 4:6.

Swiatek, Nummer zwei der Weltrangliste, muss um den Einzug ins Halbfinale bangen. Gauff dagegen holte ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel, steht auf Platz eins der Tabelle und ist schon weiter. Für Gauff (20), der elf Doppelfehler unterliefen, war es der erst zweite Erfolg im 13. Duell mit Swiatek.

Gescheitert ist bereits Gauffs Landsfrau Jessica Pegula. Beim 3:6, 3:6 gegen die Tschechin Barbora Krejcikova kassierte Pegula die zweite Niederlage im zweiten Spiel. Am Donnerstag trifft Swiatek auf Pegula, Gauff auf Krejcikova.

Sabalenka hatte am Montag in Riad als erste Spielerin das Halbfinalticket gelöst. Die Australian- und US-Open-Gewinnerin ist in der Staffel A nach zwei Siegen schon vor ihrem letzten Gruppenspiel nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze zu verdrängen.

(SID)

Beitragsbild: Imago