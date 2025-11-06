WTA Finals: Sabalenka und Pegula stehen im Halbfinale

Die belarussische Topfavoritin Aryna Sabalenka ist bei den WTA Finals in Riad mit ihrem dritten Sieg im dritten Spiel souverän ins Halbfinale eingezogen.

Die Nummer eins der Tennis-Welt setzte sich am Donnerstag in der saudischen Hauptstadt gegen Titelverteidigerin Coco Gauff aus den USA mit 7:6(5),6:2 durch. Ebenfalls im Semifinale steht die US-Amerikanerin Jessica Pegula nach einem klaren 6:2,6:3 gegen die angeschlagene Italienerin Jasmine Paolini.

Sabalenka gewann das abschließende Spiel der Gruppe „Stefanie Graf“, die Neuauflage des French-Open-Finales, nach einem knappen ersten Satz gegen die Weltranglistendritte und trifft nun wie schon im US-Open-Endspiel auf Amanda Anisimova. Gegen die US-Amerikanerin hofft Sabalenka, ihren Traum vom ersten Triumph beim Saisonabschluss-Turnier am Leben zu halten. Im zweiten Halbfinale bekommt es Pegula mit der Kasachin Elena Rybakina zu tun, die mit drei Siegen Erste in der Gruppe „Serena Williams“ wurde.

(APA) Foto: Imago