Sturm-Verteidiger Gregory Wüthrich zeigte sich nach dem Last-Minute-Erfolg gegen Feyenoord (1:0) im Sky-Interview euphorisch.

„Ein Wahnsinnsspiel! In der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, was wir können und was wir für eine geile Mannschaft sind. Wir sind überglücklich über den Sieg“, so Wüthrich nach der Partie im Sky-Interview.