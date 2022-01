Yeboah-Wechsel im Winter: CFC Genua mit offizieller Transferanfrage bei Sturm Graz

via

via Sky Sport Austria

Nach Sky Sport Austria Informationen ist bei Sturm Graz eine offizielle Transferanfrage vom italienischen Erstligisten CFC Genua für Angreifer Kelvin Yeboah eingetroffen.

Die „Blackies“ befinden sich aktuell in Verhandlungen mit Genua-Sportdirektor Johannes Spors über einen möglichen Winterwechsel. Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker hält Augen und Ohren offen, um einen möglichen Ersatz zu finden, da sich Yeboah sofort als Schlüsselspieler bei den Grazern etabliert hat und kurzfristig nur schwer zu ersetzen wäre. Man sei mit einem möglichen Verkauf von Yeboah „ernsthaft befasst“, so Schicker gegenüber der APA. „Wir werden sehen, was über das Wochenende passiert.“

In Genua würde Yeboah unter einem namhaften Trainer spielen: Der frühere ukrainische Teamchef und Starstürmer Andrej Shevchenko steht seit November als Chefcoach beim CFC Genua an der Seitenlinie und bekäme mit Yeboah seine gewünschte Verstärkung für die Offensive.

Yeboah war vergangene Saison im Februar für rund 500.000 Euro von der WSG Tirol zu Sturm Graz gewechselt und steuerte in 45 Pflichtspielen 20 Treffer und zehn Assists bei. Im September gab Yeboah zudem sein Debüt für Italiens U21-Nationalteam. Yeboahs Marktwert wird aktuell auf rund vier Millionen Euro geschätzt. Sein Vertrag bei Sturm läuft noch bis Sommer 2024.

Bild: GEPA