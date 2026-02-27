Young Violets bezwingen Rapid II im Derby – Admira patzt

Die Young Violets haben dank eines Treffers von Fabian Jankovic (50.) mit einem 1:0-Heimsieg im Derby gegen Rapid II Platz sechs in der 2. Liga verteidigt.

Die Veilchen agierten dabei nach Rot für Kenan Muharemovic (9.) gut 80 Minuten in Überzahl.

Direkt dahinter feierten der FC Liefering und Torschütze Alexander Murillo (74.) ebenfalls vor Heimkulisse einen 1:0-Erfolg gegen die Vienna. Austria Klagenfurt bewies auch wenige Tage nach dem Bekanntwerden der Insolvenz und des Zwangsabstiegs Moral, holte bei Nachzügler Schwarz-Weiß Bregenz nach 0:1-Rückstand und in Unterzahl noch ein 1:1.

Admira patzt gegen Wels

Mit einer 0:1-Niederlage bei Nachzügler Hertha Wels hat es die Admira am Freitag verpasst, die Tabellenführung in der 2. Fußballliga auszubauen. Vielmehr laufen die Niederösterreicher ab 20.30 Uhr Gefahr, im Schlager der 19. Runde von St. Pölten oder Amstetten von der Spitze verdrängt zu werden. Beide lauern zwei Zähler hinter den Admiranern. Punktegleich mit der Admira ist bei einem Spiel weniger die Lustenauer Austria, die aufgrund Stripfings Rückzug spielfrei ist.

Die Admira geriet beim Tabellenzehnten schon in der sechsten Minute durch Herthas Winter-Zugang Marek Svec in Rückstand und lief diesem bis zum Abpfiff erfolglos hinterher. Selbst in einem beherzten Finish blieb der Truppe von Trainer Thomas Silberberger ein Treffer verwehrt; bei der besten Chance brachte der freistehende Matija Horvat den Ball aus fünf Metern nicht im Tor unter. Für die Admira war es die erst zweite Saisonniederlage, allerdings auch die zweite in den jüngsten drei Partien.

(APA)/Bild: GEPA