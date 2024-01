Zahlreiche Zwischenfälle auf erster Dakar-Etappe

Die Rallye Dakar in Saudi-Arabien hat bereits auf der ersten Etappe ihre Zähne gezeigt. Prolog-Sieger Tosha Schareina musste bei den Motorrädern nach einem Unfall am Samstag aufgeben.

Der spanische Honda-Pilot brach sich das Handgelenk. Sein Ersthelfer Ross Branch aus Botswana erhielt eine Zeitgutschrift und ist mit mehr als zehn Minuten Vorsprung Gesamtführender. Bester KTM-Werkspilot ist Vorjahressieger Kevin Benavides aus Argentinien mit 16:14 Minuten Rückstand als Achter.

Die Autos nahmen die 414 Wertungs-Kilometer zwischen Al-Ula und Al Henakiyah mit rund einer Stunde Verspätung in Angriff. Rund 200 Meter nach der Startlinie sei es laut Veranstalterangaben zu einem Zwischenfall mit einem Fan gekommen. Dieser sei – offenbar nach einem Zusammenstoß mit dem Boliden des Franzosen Lionel Baud – vom medizinischen Personal behandelt und in das nächste Krankenhaus gebracht worden.

Den Tagessieg und damit die Führung holte sich überraschend der Belgier Guillaume de Mevius auf Toyota 1:44 Minuten vor Carlos Sainz im Audi. Die Favoriten Sebastien Loeb (18.) und Nasser Al-Attiyah (21.) bekundeten Probleme. Teils sehr spitzes Vulkangestein verlangte viel Gefühl. Dem Katarer Al-Attiyah, der seinen sechsten Gesamtsieg und dritten in Serie im Visier hat, machten bereits in der Anfangsphase zwei Reifenschäden zu schaffen. Am Sonntag folgen 463 Wertungs-Kilometer von Al Henakiyah nach Al Duwadimi.

(APA/Reuters)

Artikelbild: Imago