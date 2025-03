Zandron verpasst WM-Kür in Boston

Eiskunstläufer Maurizio Zandron hat bei den Weltmeisterschaften in Boston die Kür der Top 24 klar verpasst.

Der 32-jährige Tiroler belegte am Donnerstag den 35. Platz im Kurzprogramm, 60,87 Punkte waren nach einem Fehler beim Dreifach-Axel bei 39 Teilnehmern um mehr als zwölf Zähler zu wenig. In Führung vor der Medaillenentscheidung am Samstag (23.00 Uhr MEZ) liegt der 20-jährige Titelverteidiger Ilia Malinin (110,41 Punkte) aus den USA vor dem Japaner Yuma Kagiyama (107,09).

Bei den Frauen hatte Olga Mikutina als Kurzprogramm-17. hingegen den Sprung in die Kür geschafft. Die Entscheidung für die 21-jährige Mikutina, die auch intakte Chancen auf einen Olympia-Quotenplatz hat, ist für Freitag (23.00 Uhr MEZ) angesetzt.

(APA) / Bild: Imago