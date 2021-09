via

via Sky Sport Austria

Der Floridsdorfer AC holt ein torloses Unentschieden gegen die zweite Mannschaft des SK Rapid Wien.

Im Wiener Ost-West-Derby hatten sowohl Rapid als auch der FAC einige Torchancen, die jedoch den Weg ins Tor nicht gefunden haben. David Ungar (FAC) sieht in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte, in der 84. Minute trifft der Rapidler Zimmermann zweimal nur das Aluminum. Die Hütteldorfer sind nun auf Platz 12 in der Tabelle, der FAC kann vorerst den fünften Platz einnehmen.

Bild: GEPA