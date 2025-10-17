Zehn Jahre NBA: Fixgröße Pöltl geht in Jubiläumssaison

Jakob Pöltl geht in seine zehnte NBA-Saison und darf somit längst in Anspruch nehmen, sich in der stärksten Basketballliga der Welt behauptet zu haben.

Von den im Draft 2016 an vorderer Stelle ausgewählten Spielern zählt der Center aus Wien als damalige Nummer neun definitiv zu jenen, die als Fixgröße gelten. Um einst höher eingeschätzte Profis ist es hingegen teils sehr ruhig geworden. 595 Partien in der regulären NBA-Saison hat Pöltl bisher absolviert.

Mehr haben nur drei der ersten zwölf Spieler des Draft-Jahrgangs 2016 zu Buche stehen: der an sechster Stelle ausgewählte Buddy Hield (714), der an Position elf verpflichtete Litauer Domantas Sabonis (646) sowie Jaylen Brown (603), der damalige dritte Pick. Für den einst hoch gepriesenen Dragan Bender ging die NBA-Karriere bereits 2020 zu Ende. Der 2016 als vierter Spieler ausgewählte Kroate blickt auf lediglich 187 Einsätze in der regulären Saison zurück.

Bis 2021 war Thon Maker (263) in der Liga aktiv, ein Jahr länger Marquese Chriss (292). Der Südsudanese und der US-Amerikaner waren unmittelbar vor bzw. nach Pöltl und somit an achter bzw. zehnter Stelle gezogen worden. Der erste Pick aus 2016, Ben Simmons, ist nur noch ein Rollenspieler. Der verletzungsanfällige Australier hat 383 NBA-Einsätze in den Beinen.

NBA-Champions Brown, Murray, Siakam

Eingeschlagen haben aus dem Draft 2016 neben dem heimischen Pionier in der weltstärksten Basketballliga u.a. der an Position drei ausgewählte Brown, 2024 NBA-Champion mit den Boston Celtics, und Jamal Murray, der auf sieben zu den Denver Nuggets ging. Er holte 2023 mit der Franchise aus Colorado den Titel. Pöltls ehemaliger Teamkollege Pascal Siakam wurde 2019 mit den Toronto Raptors Meister. Er war 2016 erst an 27. Stelle von den Kanadiern gezogen worden. Vergangene Saison stand er mit den Indiana Pacers in der Finalserie.

Freuen dürfen sich der seit Mittwoch 30-jährige Pöltl und die Raptors auf Brandon Ingram. Der zweite Pick im Draft 2016 und All-Star 2020 ist zwar bereits seit Februar Toronto-Spieler, verletzungsbedingt jedoch noch nicht bzw. nur in Tests zum Einsatz gekommen. Er hat bisher 495 Partien in der regulären NBA-Saison absolviert.

