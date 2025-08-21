Das Achtelfinale der Copa Sudamericana zwischen dem argentinischen Klub Independiente und Universidad de Chile ist von gewalttätigen Ausschreitungen überschattet worden. Wie Vereinsvertreter und die Polizei mitteilten, wurden bei den Vorfällen zwischen rivalisierenden Fangruppen zehn Menschen verletzt und 90 festgenommen.

Unter den geworfenen Gegenständen befand sich auch eine Blendgranate, die Partie in Buenos Aires wurde beim Stand von 1:1 in der 48. Minute zunächst unterbrochen und schließlich abgebrochen. Das Hinspiel hatte der chilenische Vertreter mit 1:0 für sich entschieden.

Die Unruhen waren in der Halbzeitpause ausgebrochen, als Anhänger der chilenischen Mannschaft begannen, Steine, Stöcke, Flaschen und Sitze auf einen Bereich zu werfen, in dem Heimfans saßen. Wie ein AFP-Reporter vor Ort berichtete, schlugen die Heimfans auch auf die Gäste ein und zogen ihnen die Kleidung aus. Im Stadion spielten sich chaotische Szenen ab, ein chilenischer Fan sprang von der Tribüne, um den Angriffen zu entkommen, nachdem er in die Enge getrieben worden war.

„Wir haben 90 Personen außerhalb des Stadions festgenommen, weil sie versucht haben, Unruhe zu stiften. Sie wurden bereits zur Polizeistation gebracht“, teilte eine Quelle aus dem Sicherheitsministerium der Nachrichtenagentur AFP mit. Ein Sprecher von Independiente berichtete zudem von zehn Verletzten.

(SID).

Beitragsbild: Imago.