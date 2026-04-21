Zehnte Niederlage in Serie für Tennis-Altmeisterin Venus Williams

Tennis-Altmeisterin Venus Williams ist auch beim WTA-Turnier in Madrid in der ersten Runde ausgeschieden und muss weiter auf ihren ersten Sieg im Jahr 2026 warten.

Im Duell zweier Wildcard-Spielerinnen unterlag die 45 Jahre alte Gewinnerin von sieben Grand-Slam-Titeln der Spanierin Kaitlin Quevedo 2:6, 4:6 und kassierte ihre zehnte Niederlage in Serie.

Williams, die zuletzt im Juli 2025 bei ihrem Comeback nach über einem Jahr Spielpause in Washington gegen ihre Landsfrau Peyton Stearns ein Match gewonnen hatte, fehlte gegen die knapp 26 Jahre jüngere Quevedo zumeist die nötige Präzision. Alleine im ersten Satz unterliefen der US-Amerikanerin gegen die Nummer 140 der Welt 21 unerzwungene Fehler.

Man merkte Williams an, dass es ihr erstes Match auf Sand seit den French Open 2021 war. Lediglich im zweiten Satz, als sie 3:0 führte, waren phasenweise Relikte von Williams‘ alter Klasse zu sehen.

Quevedo, die erst nach Williams‘ fünftem Grand-Slam-Titel geboren wurde und zuvor erst ein Match auf der WTA-Tour gewonnen hatte (ebenfalls gegen Stearns), verwandelte nach 1:43 Stunden und einer Regenunterbrechung ihren ersten Matchball.

Williams, die am 17. Juni 46 Jahre alt wird und seit 1994 Profi ist, hatte im Januar bei den Australian Open den Rekord für die älteste Teilnehmerin beim ersten Major-Turnier des Jahres aufgestellt. Allerdings schied sie auch in Melbourne bereits in der ersten Runde aus.

(SID) / Bild: Imago