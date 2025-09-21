Zeitfahr-WM-Gold für Schweizerin Reusser

Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer hat am Sonntag bei den Rad-Weltmeisterschaften in Ruanda im Zeitfahren der Frauen Rang 17 belegt.

Die 34-jährige Niederösterreicherin benötigte in der Hauptstadt Kigali für die 31,2-km-Distanz über 460 Höhenmeter 46:58,99 Min., womit sie rund 3:50 Min. auf die siegreiche Marlen Reusser verlor. Die 34-jährige Schweizerin siegte überlegen 52 Sek. bzw. 1:05 Min. vor den Niederländerinnen Anna van der Breggen und Demi Vollering.

„Die Top 20 sind die Realität und auch ganz gut, aber natürlich würde ich gerne ganz vorne mitspielen“, erklärte Kiesenhofer, 2022 WM-Zehnte im Zeitfahren. Eine hartnäckige Knieverletzung hatte ihre Vorbereitung beeinflusst. „Deswegen ist meine Rechnung mit den Weltmeisterschaften noch nicht beglichen, aber das war mir auch vor dem Rennen schon klar. Ich kannte meine Watt-Werte und weiß auch, was die Konkurrenz leisten kann. Auch die Höhenlage von Kigali spielte einen entscheidenden Faktor. Wer direkt vom Höhentrainingslager kam, war sicher im Vorteil.“

(APA/sda) / Artikelbild: Imago