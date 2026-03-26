Zeitplan, Modus, Iran-Krieg: So laufen die WM-Playoffs ab

Die Entscheidung naht: Am Donnerstag und Dienstag kommender Woche werden die letzten sechs Tickets für die Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada ausgespielt. Dabei werden zwei Turniere parallel ausgetragen: eins für Europa, eins für den Rest der Welt.

Welche Tickets werden wo vergeben?

In Europa sind noch vier der insgesamt 16 Startplätze offen. Die zwölf Gruppensieger der Qualifikation haben ihren Platz sicher, darunter Österreich. Nun spielen weitere 16 Mannschaften um die WM-Teilnahme. In Mexiko treffen sich sechs Teams aus den anderen Verbänden und spielen um zwei Startplätze.

Wie läuft der Modus in Europa?

Die UEFA-Playoffs sind in die Pfade A, B, C und D unterteilt. In jedem Pfad spielen vier Mannschaften, es gibt ein Halbfinale und anschließend ein Finale. Stets wird nur ein Spiel gespielt. Der Sieger des jeweiligen Pfads fährt zur WM. Sollte es nach 90 Minuten unentschieden stehen, folgen Verlängerung und ein Elfmeterschießen, sollte es immer noch keinen Sieger geben.

Pfad A: Sieger Wales/Bosnien-Herzegowina – Sieger Italien/Nordirland

Pfad B: Sieger Ukraine/Schweden – Sieger Polen/Albanien

Pfad C: Sieger Slowakei/Kosovo – Sieger Türkei/Rumänien

Pfad D: Sieger Tschechien/Irland – Sieger Dänemark/Nordmazedonien

Heimrecht hat das Team mit der besseren Bilanz in der Qualifikation. Für die Finals wurde das Heimrecht bereits im November ausgelost.

Der Sieger von Pfad D kommt in die WM-Gruppe A zu Co-Gastgeber Mexiko, von Pfad A geht es in die Gruppe B zu Co-Gastgeber Kanada. Der Gewinner von Pfad C bekommt es in der Gruppe D mit den USA zu tun. Pfad B führt in die Gruppe F mit den Niederlanden.

Wie funktionieren die internationalen Playoffs?

Etwas übersichtlicher geht es in Mexiko in den WM-Stadien von Guadalajara und Monterrey zu. In zwei Pfaden werden zwei Tickets vergeben. Dabei gibt es nur ein Halbfinale, da die beiden in der Weltrangliste bestplatzierten der sechs Mannschaften bereits automatisch im Endspiel stehen.

Pfad A (Guadalajara): Sieger Neukaledonien/Jamaika – Kongo

Pfad B (Monterrey): Sieger Bolivien/ Suriname – Irak

Der Sieger aus Guadalajara spielt bei der WM in der Gruppe K unter anderem gegen Portugal. Wer sich in Monterrey durchsetzt, kommt in die hochklassig besetzte Gruppe I mit Frankreich, Senegal und Norwegen.

Hat der Iran-Krieg Auswirkungen auf die Playoffs?

Die Vorbereitung und die Anreise des Irak wurden erheblich durch den am 28. Februar begonnenen Iran-Krieg beeinflusst. Nach der Schließung des Luftraums und der Streichung internationaler Flüge saß ein Großteil der irakischen Mannschaft in Bagdad fest. Trainer Graham Arnold betreute das Team von den Vereinigten Arabischen Emiraten aus.

Der Irak beantragte bei der FIFA eine Verlegung des Spiels, der Weltverband lehnte dies aufgrund des engen Terminkalenders ab. Die FIFA sagte der Mannschaft aber Unterstützung zu, die dann mit einem Privatjet nach Mexiko flog. Die Iraker absolvierten in Monterrey bereits das erste Training für das WM-Playoffspiel. Für den Irak wäre es die erste WM-Teilnahme seit 1986.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago