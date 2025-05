Bei der Titelzeremonie nach dem Sieg im Europa-League-Finale gegen Manchester United erhielten einige Tottenham-Stars keine Medaille. Das ist der Grund.

Mit dem Finalerfolg gegen die „Red Devils“ durften die Spurs über den ersten großen Titel seit dem Ligapokal-Erfolg in der Saison 2007/08 jubeln. Den Goldtreffer für die Nordlondoner erzielte Brennan Johnson in der 42. Minute.

VIDEO-Highlights: Tottenham gewinnt Finale der Europa League gegen United

Nach dem Spiel überreichte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin den Spielern bei der Zeremonie wie gewohnt ihre Medaillen. Doch noch vor der Übergabe des Pokals gingen dem 57-Jährigen die Medaillen plötzlich aus. Auch Spurs-Kapitän Heung-Min Son gehörte zu den Tottenham-Spielern, die vor der Trophäenübergabe keine Sieger-Medaille erhielten.

Son & Co. erhalten Medaille später

Erst später bei Interviews trug der Südkoreaner eine Medaille und die UEFA bestätigte, dass die Spurs zu viele Spieler zur Medaillenvergabe geschickt hatten. Die UEFA stellt der Siegermannschaft in der Regel 50 Medaillen zur Verfügung, 30 davon auf der Bühne, die restlichen 20 werden dem Verein später übergeben.

Die auf der Bühne überreichten Medaillen sind für die Startelf, Spieler im Spieltagskader und den Trainer bestimmt. Für die Spurs waren das beim Endspiel 24 Spieler. Bei der Trophähenübergabe wollten sich aber über 30 Spieler und Betreuer eine Medaille abholen, unter anderem auch verletzte Spieler im Spieltagstrikot – wie etwa James Maddison.

UEFA erklärt Medaillen-Vorfall und entschuldigt sich bei Tottenham

Während nun einige Spieler, die verletzt waren oder nicht im Kader standen, eine Medaille erhielten, gingen auch Startelf-Spieler leer aus, wie auch etwa Cristian Romero. ÖFB-Teamspieler Kevin Danso, der in der 78. Minute eingewechselt wurde, erhielt sein Edelmetall bei der Zeremonie.

Die UEFA klärte später in einem Statement über den Vorfall auf und entschuldigte sich bei den Spurs. „Zu unserem großen Bedauern hatten wir während der Siegerehrung auf der Bühne nicht genügend Medaillen zur Verfügung. Das war auf eine unerwartete Abweichung bei der Spieleranzahl zurückzuführen, da mehr Teammitglieder an der Zeremonie teilnahmen als ursprünglich erwartet, einschließlich verletzter Spieler“, so der Verband in einer Aussendung. Die fehlenden Medaillen wurden umgehend der Siegermannschaft in die Umkleidekabine geliefert, zusammen mit unserer aufrichtigsten Entschuldigung für den Vorfall.

