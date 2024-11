Zheng steht im Endspiel der WTA-Finals

Tennis-Olympiasiegerin Zheng Qinwen steht im Endspiel der WTA-Finals in Riad. Die Chinesin gewann ihr Halbfinale gegen die tschechische Wimbledonsiegerin Barbora Krejcikova 6:3, 7:5 und kämpft am Samstag um den Titel.

Die 22-Jährige trifft dabei auf die Siegerin des zweiten Halbfinals am Freitagabend zwischen der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka und der US-Amerikanerin Coco Gauff.

Zheng, die Nummer sieben der Welt, bezwang ihre 28 Jahre alte Gegnerin in 1:41 Stunden. Zuvor hatte sie die Gruppe A mit zwei Siegen und einer Niederlage auf dem zweiten Rang abgeschlossen. Nun will sie ihr starkes Jahr 2024 mit dem Titel der inoffiziellen Weltmeisterin abschließen. Neben dem Olympiasieg in Paris und der Finalteilnahme bei den Australian Open gewann sie zwei WTA-Einzeltitel, zuletzt Ende Oktober beim 500er-Turnier in Tokio.

(SID) / Artikelbild: imago