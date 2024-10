Zheng und Krejcikova komplettieren Feld bei WTA-Finals

Olympiasiegerin Zheng Qinwen und Wimbledonchampionesse Barbora Krejickova komplettieren das acht Spielerinnen umfassende Feld bei den WTA-Finals in Riad.

Das Turnier, das erstmals in Saudi-Arabien ausgetragen wird, geht vom 2. bis 9. November in Szene und ist mit nicht weniger als 15,25 Mio. Dollar dotiert. Weiters am Start sind Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jasmine Paolini und Jelena Rybakina.

Krejcikova profitierte als Weltranglisten-12. von einer Sonderregelung. Grand-Slam-Siegerinnen, die nicht schlechter als auf WTA-Position 20 klassiert sind, haben einen Fixstartplatz. Als Turnierdirektorin fungiert übrigens Ex-Spielerin Garbine Muguruza. Emma Navarro (USA), eigentlich die Nummer 8 im Race, kann noch auf den Ausfall einer Spielerin hoffen.

(APA) / Artikelbild: Imago