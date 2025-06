Zieht es Leipzig-Stürmer Werner in die MLS?

Nach Informationen von Sky Sport sprechen RB Leipzig und die New York Red Bulls über einen festen Transfer von Timo Werner – es liegen aber noch keine Einigungen vor.

Dass Werner keine Zukunft in Leipzig hat, ist bekannt. Jetzt könnte es in die MLS gehen. Der Deal ist aber noch nicht in trockenen Tüchern. Werner verdient in Leipzig rund zehn Millionen Euro brutto jährlich.

Werner war zuletzt eineinhalb Jahre an Tottenham Hotspur ausgeliehen, konnte sich dort aber wie bereits zuvor in Leipzig nicht nachhaltig durchsetzen. In der vergangenen Saison kam Werner lediglich auf 946 Spielminuten für die Spurs. Dabei gelangen dem Offensivspieler ein Tor und drei Assists.

