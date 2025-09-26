„Ziel vor Augen“: Ried will ersten Saisonsieg gegen GAK

Die SV Ried will sich nach der bitteren 2:3-Auswärtsniederlage bei der Wiener Austria nach 2:0-Führung mit dem ersten Heimsieg der Saison rehabilitieren. „Mit diesem Ziel vor Augen erlebte ich eine höchst motivierte und fokussierte Mannschaft während der Trainingswoche“, betonte SVR-Trainer Maximilian Senft, der sich „einen echten Fight auf Augenhöhe“ erwartet. Verzichten muss Senft auf Innenverteidiger Dominik Kirnbauer, der wegen einer Sprunggelenksverletzung mehrere Wochen ausfallen wird.

Dass der GAK mit vier Punkten am Tabellenende steht, hat beim Aufsteiger (7 Zähler) nur wenig Bedeutung. „Es läuft momentan nicht so gut bei ihnen, davon dürfen wir uns aber nicht täuschen lassen. Sie haben keine schlechte Mannschaft, stehen tabellarisch schlechter da, als sie sind“, sagte Offensivmann Mark Grosse. Die Grazer holten gegen Tabellenführer Rapid mit einem späten 1:1 zuletzt einen Punkt, eine Motivationsspritze für die kommenden Aufgaben. „Ich denke, dass wir das bessere Team sind“, sagte GAK-Torjäger Tio Cipot. Der erste Saisonsieg lässt bei vier Unentschieden in sieben Spielen allerdings noch auf sich warten.

