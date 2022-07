Zinsberger: „Es tut einfach weh“

via

via Sky Sport Austria

Der Traum von der zweiten Teilnahme an einem EM-Halbfinale in Folge hat sich nicht erfüllt: Österreich muss nach dem 0:2 im Viertelfinale gegen Deutschland die Koffer packen. Manuela Zinsberger und Co. waren niedergeschlagen. Die ÖFB-Frauen boten eine sehr couragierte Leistung und wurden wegen zwei bitteren Eigenfehlern sowie mangelnder Effizienz nicht belohnt.

„Wir haben uns echt wacker geschlagen und können stolz aus dem Turnier gehen – tut trotzdem ein bisschen weh„, sagte Torfrau Manuela Zinsberger nach dem Aus im Viertelfinale und fügte an: „Es tut einfach. Niederlage ist Niederlage. Das Turnier ist für uns vorbei, schwer für uns jetzt zu akzeptieren.“

Zinsberger über ihren Fehler, der zum 0:2 führte: „Es gehört zu meinem Job dazu, dass, wenn ich aktiv Fußball spielen will, dass auch mir ein Fehler passiert. Nichtsdestotrotz bin ich stolz auf die Leistung der Mannschaft, auch auf meine eigene Leistung, wie ich mich entwickelt habe im Turnier und muss auch so etwas in meinem Job hinnehmen.“