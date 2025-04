Zinsberger verliert mit Arsenal WCL-Halbfinal-Hinspiel

Manuela Zinsberger und der WFC Arsenal haben das Heimspiel im Halbfinale der Women’s Champions League verloren.

Die Engländerinnen unterlagen am Samstag in London WCL-Rekordsieger Olympique Lyon 1:2 (0:1) und sind im Rückspiel nächsten Sonntag in Lyon nur Außenseiter auf den Finalaufstieg. Österreichs Fußball-Teamtorhüterin musste bei Schüssen von Kadidiatou Diani (17.) und Melchie Dumornay (82.) hinter sich greifen.

Der achtfache Champions-League-Sieger aus Frankreich präsentierte sich in der ersten Hälfte als abgeklärtes Team. Die erste große Chance vergab Lyon noch, als Danielle van de Donk den Nachschuss nach einem von Zinsberger abgewehrten Weitschuss daneben setzte (6.). Beim zweiten Abschluss von Diani ins lange Eck war die ÖFB-Torfrau machtlos (17.).

Arsenal drängte, Lyon traf im Konter

Glück hatte Zinsberger, als sie aus großer Distanz von Dumornay überhoben wurde, der Ball aber nur an der Latte landete (33.). Auch Arsenal traf bei einem Kopfball von Alessia Russo (45.+1) nur die Latte. Nach der Pause drängte Arsenal auf den Ausgleich. Beth Mead (59.) und Frida Maanum (61.) verfehlten mit Kopfbällen aus kurzer Distanz das Ziel, einen Elfmeter nach VAR-Check versenkte Mariona Caldentey (78.) aber sicher.

Die Freude währte nur drei Minuten. Dumornay knallte den Ball nach einem Konter an Zinsberger, die in Halbzeit zwei fast arbeitslos war, vorbei zum Siegestor ins Netz. Lyon gewann damit auch das neunte Spiel in dieser WCL-Saison und hält bei 27:3-Toren.

(APA)/Bild: Imago