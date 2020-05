Znojmo zieht sich aus Eishockey Liga zurück

Paukenschlag in der Eishockey Liga! Der HC Orli Znojmo wird an der kommenden Saison nicht teilnehmen. Das gab die Liga am Freitag in einer Presseaussendung bekannt:

Nach neun Spielzeiten muss sich der HC Orli Znojmo aus wirtschaftlichen Gründen zumindest für die Saison 2020/21 aus der internationalen Eishockey-Liga zurückziehen. „Ein Großteil unserer Sponsoren sind grenzüberschreitende Unternehmen mit Fokus auf internationalem Handel, die durch die Grenzschließungen und die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie hart getroffen wurden. Dadurch verlieren wir rund 60% des ursprünglich geplanten Budgets für die kommende Saison. Unser Fokus liegt darauf, trotz aller Umstände weiterhin Eishockey in Znojmo anbieten zu können“, begründet der HC Orli Znojmo.

Aus diesem Grund informierte der Verein das Liga-Präsidium und die Klubs über den Widerruf der Nennung. Der Finalteilnehmer von 2016, der die kommende Saison in der dritten tschechischen Leistungsstufe bestreiten wird, hat jedoch zum Ausdruck gebracht, ab der Spielzeit 2021/22 wieder Teil der multinationalen Liga sein zu wollen. Eine Entscheidung darüber soll bei der nächsten Generalversammlung getroffen werden.

„Es ist sehr schade, dass wir mit dem HC Orli Znojmo für die kommende Saison einen starken Partner und ein schlagkräftiges Team verlieren. Die Verantwortlichen haben bis zum heutigen Tag alles probiert, um die Basis für den Liga-Verbleib zu schaffen. Da dies trotz aller Bemühungen nicht in ausreichender Form gelungen ist und der Verein kein finanzielles Risiko eingehen kann, ist dieser Schritt zu respektieren.“, erklärt Liga-Geschäftsführer Christian Feichtinger.

Finalteilnahme 2016 größter Erfolg

Am 31. Mai 2011 erhielt der HC Orli Znojmo, nachdem er zuvor von 1999 bis 2009 in der tschechischen Extraliga spielte und anschließend zwei Saisonen in der nationalen zweiten Spielklasse, die Teilnahmeberechtigung an der Erste Bank Eishockey Liga. Gleich in seiner ersten Saison erreichte der Klub – wenn auch über die Qualification Round – die Playoffs. Insgesamt standen die „Adler“ in acht von neun Saisonen in der Postseason. In der Spielzeit 2015/16 überstanden sie das einzige Mal das Viertelfinale, scheiterten erst in der Finalserie mit 2:4 am EC Red Bull Salzburg.

Insgesamt bestritt der HC Orli Znojmo in seinen neun Erste Bank Eishockey Liga-Saisonen 523 Spiele. Die Bilanz zwischen Siegen (260) und Niederlagen (263) ist ausgeglichen. 25 Mal siegten die Tschechen ohne Gegentor. Den Torjubel stimmten die „Adler“ insgesamt 1.640 Mal an. Ihren höchsten Sieg feierte sie am 3. Februar 2019 mit einem 11:2 bei KHL Medvescak Zagreb. Davor siegten sie – jeweils daheim – zweimal mit acht Toren Unterschied (10:2 vs. DEC am 12. Oktober 2014 bzw. 8:0 vs. HKO am 26. Dezember 2015). In der Saison 2015/16 stellte Znojmo mit Colton Yellow Horn den „Most Valuable Player” und mit Libor Sulak auch den „Youngstar of the Year”. Die Auszeichnung für den besten Nachwuchsspieler der Saison erhielt in der Spielzeit davor mit Radek Cip ebenfalls ein Akteur aus Znojmo.

