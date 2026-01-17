Zorn neuer Sportvorstand? Ende Jänner soll Entscheidung fallen

Der Aufsichtsrat von ADMIRAL Bundesligist FK Austria Wien will nach einem Hearing am Freitag nun am 27. Jänner über Tomas Zorn als neuen Sportvorstand entscheiden.

Der 39-jährige Deutsche war von der Investorengruppe Viola Investment GmbH Anfang Dezember nominiert worden und muss vom Aufsichtsrat abgesegnet werden. Die Vertreter des Clubs um Präsident Kurt Gollowitzer haben jedoch ein einmaliges Veto-Recht.

Dass der den Investoren angehörige Ex-Vorstand Jürgen Werner und die Clubspitze um Gollowitzer und Finanzchef Harald Zagiczek aufeinander nicht gut zu sprechen sind, ist ein offenes Geheimnis. Mehrere Termine für ein Hearing sind verstrichen, ehe der Aufsichtsrat am Freitag doch zusammenkam. Am Samstag teilte dieser via Pressemitteilung mit: „Der Aufsichtsrat hat alle Informationen erhalten und wird nach entsprechenden Analysen und interner Beratung eine Beschlussfassung in einer weiteren Aufsichtsratssitzung am Dienstag, den 27. Jänner 2026 treffen.“

Bild: Imago