Zu Gast in Hartberg: Salzburg will Sieglos-Serie brechen

Bereits seit vier Runden läuft Red Bull Salzburg einem Sieg nach. Die Wartezeit soll am Sonntag in der Oststeiermark beim TSV Hartberg enden – auch wenn es gegen die defensivstarken Hausherren schwierig werden dürfte, ein Tor zu erzielen.

„Deshalb geht es für uns darum, in unserem Offensivspiel möglichst häufig in den gegnerischen Strafraum einzudringen und dann unsere Chancen zu nützen. Gleichzeitig wird es aber auch wichtig sein, die Umschaltmomente, auf die die Hartberger aus sind, im Keim zu ersticken und defensiv nichts zuzulassen“, erklärte Trainer Daniel Beichler.

TSV Hartberg gegen Red Bull Salzburg am Sonntag ab 14 Uhr live & exklusiv auf Sky und im Stream mit Sky X!

Hartberg-Coach Schmid: „Richtungsweisend für uns“

Die Steirer sind ebenfalls seit vier Partien ohne vollen Erfolg und haben zudem die Statistik nicht auf ihrer Seite. In den bisherigen vier Meistergruppen-Duellen mit Salzburg setzte es für den TSV ebenso viele Niederlagen, dabei wurden gleich 19 Gegentore kassiert.

Trotzdem glaubt Trainer Manfred Schmid an eine Überraschung. „Das Spiel gegen Salzburg ist richtungsweisend für uns. Mit einem Heimsieg wollen wir wieder vorne andocken“, meinte der Wiener.

(APA)/Bild: GEPA