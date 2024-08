Zu wenig Wind in Marseille: Alle Segel-Klassen verschoben

Wegen zu wenig Wind ist der Start aller Segelklassen bei den Olympischen Spielen am Dienstag vor Marseille verschoben worden.

Geplant sind drei Rennen der 470er-Klasse, in der Lara Vadlau/Lukas Mähr in Führung und auf Medaillenkurs liegen, sowie drei der Nacra 17 mit Lukas Haberl/Tanja Frank (15.). In der Formula Kite mit dem Gesamtdritten und ebenfalls nach Edelmetall greifenden Valentin Bontus und Alina Kornelli (12.) sind fünf Rennen angesetzt.

(APA) / Bild: Imago