Zukunft bei den Bayern? Eberl verkündet Jackson-Entscheidung

Was Sky Sport am Montag in „Transfer Update – die Show“ berichtete, bestätigte nun Bayerns Sportvorstand Max Eberl: Nicolas Jackson wird die Münchner im Sommer wieder verlassen.

„Wir werden die Kaufoption für Nicolas Jackson nicht ziehen“, verkündete Eberl am Samstagabend im ZDF-Sportstudio. Nach Sky Sport Infos forciert der FC Bayern derzeit auch keine weitere Leihe.

Jackson war im vergangenen Sommer nach einer verrückten Tranfser-Posse auf Leihbasis vom FC Chelsea zum FC Bayern gewechselt und sollte als Backup für Harry Kane fungieren. Nach einem holprigen Start kam der Senegalese zuletzt immer besser in Schwung und wusste zu überzeugen.

Wie geht es für Jackson weiter?

In seinen vergangenen fünf Einsätzen in der Deutschen Bundesliga gelangen ihm vier Tore, am Samstag leitete er mit seinem Treffer zum 1:3 das furiose Bayern-Comeback beim 4:3-Sieg in Mainz ein. Insgesamt steht der 24-Jährige bei zehn Treffern und vier Vorlagen bei 29 Pflichtspieleinsätzen.

Wie es für ihn im Sommer weitergeht, ist offen. Sein Vertrag bei Chelsea läuft noch bis 2033.

(skysport.de) / Bild: GEPA