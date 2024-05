Zum 125. Geburtstag: Rapid verkündet Testspiel-Kracher

Anlässlich seines 125-jährigen Bestehens präsentiert der SK Rapid seinen Fans ein echtes Highlight in der Sommervorbereitung.

Wie die Grün-Weißen am Freitag mitteilten, wird am Samstag, 20. Juli der italienische Spitzenklub AC Milan für ein Testspiel zu Gast im Allianz Stadion sein. Ankick der Partie ist um 17:30 Uhr. AC Milan ist damit der zweite internationale Topgegner, der im Allianz Stadion aufläuft. Zur Eröffnung 2016 war der FC Chelsea zu Gast in Hütteldorf.

Nach einem geschützten Vorverkauf für Vereinsmitglieder und Jahreskartenbesitzer:innen des SK Rapid startet der freie Vorverkauf ab Sonntag, 16. Juni (11:00 Uhr). Vereinsmitglieder und Jahreskartenbesitzer:innen für die Saison 2024/25 genießen ab Donnerstag, 13. Juni (11:00 Uhr) ein exklusives Vorkaufsrecht. Die Ticketpreise liegen zwischen 12,50 Euro und 30 Euro.

Duelle zwischen Rapid und Milan im Europacup

Die Wege des SK Rapid und der AC Milan kreuzten sich vor mehreren Jahrzehnten mehrmals im Europacup.

1955/56 im Viertelfinale des Europapokals der Meister (1:1 in Wien und 2:7 in Mailand), 1957/58 in der ersten Runde des gleichen Bewerbes (nach einem 1:4 in Mailand und einem 5:2 in Wien brachte ein 2:4 in Zürich erneut das grün-weiße Out) sowie 1973/74 in der zweiten Runde des Europapokals der Pokalsieger (0:0 in Mailand und 0:2 auf der Pfarrwiese).

Quelle: SK Rapid/Bild: GEPA