Zum 125-jährigen Jubiläum: DFB stellt Spezial-Trikot vor

Das Sondertrikot zum 125-jährigen Bestehen des DFB soll sinnbildlich „für große Emotionen und besondere Momente“ stehen. Das Design erinnert an das Jersey von 1974, als die deutsche Nationalmannschaft die Heim-WM gewann. Es ist klassisch in Weiß gehalten mit schwarzen Akzenten und Kragen – samt einem speziell gestickten Wappen zum Jubiläum.

Das DFB-Team wird das Spezial-Dress erstmals am Donnerstag in Mailand beim Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League gegen Italien tragen. Die Frauen-Nationalmannschaft wird im April zum ersten Mal im Jubiläumstrikot auflaufen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Unter dem Titel „Der Stoff aus Legenden“ zeigt Ausrüster Adidas zur Präsentation des Jubiläumstrikots einen Kampagnenfilm, der ehemalige sowie aktuelle Legenden aus der 125-jährigen Geschichte des DFB zusammenbringt, darunter Jule Brand, Nia Künzer, Thomas Müller, Manuel Neuer, Rudi Völler und Florian Wirtz.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(skysport.de) / Foto: IMAGO