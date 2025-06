Zum fünften Mal: Ogier gewinnt Sardinien-Rallye

Der Franzose Sébastien Ogier hat zum fünften Mal die Sardinien-Rallye gewonnen.

In dem WM-Lauf hatte er mit Beifahrer Vincent Landais nach 320,24 Prüfungskilometern im Toyota Yaris am Sonntag 7,9 Sek. Vorsprung auf die Esten Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai) und 50,5 auf die Finnen Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota). Dahinter landete der in der WM führende Brite Elfyn Evans (Toyota).

Evans hält in der Gesamtwertung bei 133 Punkten, es folgen Ogier mit 114, Rovanperä mit 113 und Tänak mit 108.

