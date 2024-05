Zum Pioli-Abschied: Milan verspielt Zwei-Tore-Führung

AC Milan hat das Abschiedsspiel von Trainer Stefano Pioli verpatzt. Der italienische Vizemeister musste sich am Samstag in der Serie A in der letzten Partie unter dem Meistertrainer der Saison 2021/22 zu Hause gegen den abgeschlagenen Absteiger Salernitana mit einem 3:3 (2:0) begnügen und verspielte dabei in der Schlussphase einen Zwei-Tore-Vorsprung.

Milan ging durch Rafael Leao (22) und Olivier Giroud (27.), der ebenfalls seine letzte Partie für die Mailänder bestritt, 2:0 in Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Simy (64.) sorgte Davide Calabria (77.) für das 3:1, das aber nicht hielt, weil Junior Sambia (85.) und Simy (90.) in Finish trafen.

Juventus vorerst Dritter

Juventus Turin wahrte mit einem 2:0 (2:0) gegen Monza die Chance auf Rang drei. Juventus übernahm vorerst Rang drei, kann aber noch von Atalanta Bergamo überholt werden. Federico Chiesa traf zur Führung (26.), zwei Minuten später sorgte Alex Sandro mit seinem Treffer für einen emotionalen und würdigen Abschied.

Der 33-jährige Brasilianer verlässt nach neun Jahren Juventus als Rekord-Legionär, er absolvierte am Samstag sein 327. Match für Milan und zog mit dem Tschechen Pavel Nedved gleich.

Der überlegene Meister Inter Mailand mit Marko Arnautovic gastiert am Sonntag bei Hellas Verona.

