Zurück im Kader: Kane wieder im Bayern-Kader

Für den FC Bayern München geht’s in der Königsklasse richtig los. Ohne Kapitän Neuer, dafür wieder mit Torjäger Kane.

Harry Kane kann das erste K.o.-Duell des FC Bayern in der superwichtigen Champions League kaum erwarten.

Der lächelnde Torjäger schritt als erster Münchner Feldspieler beim Abschlusstraining mit einem Ball am Fuß auf den Rasen und zeigte sich nach seinen Wadenproblemen bereit für die Kraftprobe mit BVB-Albtraum Atalanta Bergamo.

„Harry hat heute eigentlich das Training sehr gut überstanden“, sagte Kompany am Montagabend auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Bergamo, ließ einen Startelfeinsatz aber offen. „Jetzt müssen wir noch eine Entscheidung treffen, was für morgen das Beste ist. (…) Wichtig für uns ist erstmal, dass er im Kader ist. Ob er jetzt von Anfang an starten kann oder nicht, das müssen wir noch entscheiden. Aber er kann morgen eine Rolle spielen.“

Kane wieder dabei – Neuer weiter out

Die Rückkehr des Stürmerstars verstärkt nicht nur bei Trainer Vincent Kompany die Zuversicht – trotz des Ausfalls von Kapitän Manuel Neuer. „Harry ist wieder im Training. Sein Ausfall war nicht so lange, man hat sorgsam draufgeschaut“, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem kurzen Flug nach Italien. Er betonte dennoch: „Wir brauchen fitte Spieler, die von der ersten Minute an parat sind.“ Als Vertreter von Neuer freute sich Jonas Urbig vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Münchner schon auf die „kommende heiße Phase“.

(skysport.de) / Bild: Imago