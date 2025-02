„Zutiefst respektlos“: Lookman reagiert auf Gasperini-Kritik

Ademola Lookman äußerte sich über Instagram zu den Aussagen von Atalanta-Trainer Gian Piero Gasperini nach seinem verschossenem Elfmeter im Champions League-Playoff-Rückspiel gegen FC Brügge.

Der 27- jährige nigerianische Nationalspieler reagierte enttäuscht. „Die Art und Weise, wie ich herausgegriffen wurde, tut nicht nur weh, sondern fühlt sich auch zutiefst respektlos an. Nicht zuletzt wegen der immensen harten Arbeit und des Engagements, das ich jeden Tag geleistet habe, um diesem Verein und den unglaublichen Fans von Bergamo zum Erfolg zu verhelfen.“, schrieb Afrikas Fußballer des Jahres 2024 in seiner Instagram-Story.

Lookman, der direkt nach seiner Einwechslung in der 46. Minute traf, hatte in der 61. Minute die große Chance beim Spielstand von 1:3 (Gesamtscore 2:5) das Spiel vor heimischer Kulisse nochmal spannend zu machen. Dabei scheiterte er aber am starken Brügge-Keeper Simon Mignolet. Nach dem Spiel ließ Gasperini seiner Wut freien Lauf und schoss gegen den Flügelstürmer.

Beitragsbild: IMAGO