Zverev erneut im Wimbledon-Achtelfinale

Alexander Zverev hat zum vierten Mal das Achtelfinale in Wimbledon erreicht.

Der Hamburger gewann am Samstag sein Drittrundenduell gegen Marcos Giron aus den USA nach einer durchwachsenen Leistung 6:2, 7:6 (7:4), 6:4 und darf nach dem Triumph bei den French Open weiter von seinem zweiten Grand-Slam-Titel träumen.

Mit seinem fünften Sieg im fünften Spiel gegen den Weltranglisten-92. Giron folgte Zverev seinem Landsmann Jan-Lennard Struff in die Runde der letzten 16. Damit stehen nach 14 Jahren erstmals wieder zwei deutsche Tennisspieler im Achtelfinale des Klassikers.

Weiter ging es für Zverev an der Church Road bislang noch nie, überhaupt ist er noch ohne Titel auf Rasen. Im Duell um seine erste Viertelfinal-Teilnahme im All England Club trifft Zverev nun auf den Nummer 13 gesetzten Tschechen Jiri Lehecka.