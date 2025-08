Zverev feiert 500. Tour-Sieg – Medvedev out

Nach Anlaufschwierigkeiten hat sich der beim ATP-1000-Turnier in Toronto topgesetzte Alexander Zverev ins Achtelfinale gekämpft.

Der 28-jährige Deutsche besiegte den Italiener Matteo Arnaldi 6:7(5),6:3,6:2 und feierte damit den 500. Sieg auf der ATP-Tour. Das Aus kam hingegen für den früheren Weltranglisten-Ersten Daniil Medvedev. Der auf Platz 14 abgerutschte Russe unterlag dem Australier Alexei Popyrin 7:5,4:6,4:6.

Zverev freute sich über das Erreichen der 500er-Marke. „Das ist ein toller Erfolg. Es gibt nicht viele Spieler, die diesen Meilenstein erreicht haben. Ich will natürlich noch 500 weitere Siege oder noch mehr“, sagte Zverev in Kanada. Bei dem mit 9,19 Millionen US-Dollar (8,03 Mio. Euro) dotierten Hartplatz-Turnier trifft er nun auf den Argentinier Francisco Cerundolo. In den bisher drei Aufeinandertreffen ging Zverev jedes Mal als Verlierer vom Platz.

Gauff zittert sich weiter

French-Open-Siegerin Coco Gauff, die beim WTA-1000-Event in Montreal topgesetzt ist, war erneut sehr gefordert. Sie war schon in ihrem Auftaktmatch gegen US-Landsfrau Danielle Collins nur zwei Punkte von der Niederlage entfernt gewesen und hatte dabei eine katastrophale Bilanz mit 23 Doppelfehlern und 74 unerzwungenen Fehlern. Auch gegen die Russin Veronika Kudermetowa unterliefen ihr 14 Doppelfehler. Zudem lag sie 4:6,1:3 zurück, ehe sie noch mit 7:5,6:2 gewann.

(APA) / Bild: Imago