Zverev in Rom problemlos in Runde zwei

Alexander Zverev (28) ist mit einem souveränen Sieg in seine Generalprobe für die French Open in Paris gestartet. Der Titelverteidiger aus Hamburg gewann am Freitagabend sein Auftaktmatch beim Sandplatz-Masters in Rom gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli 6:2, 6:1. In der nächsten Runde trifft Zverev auf den 20 Jahre alten Litauer Vilius Gaubas.

Für Zverev geht es im Foro Italico vor allem darum, Selbstvertrauen für den Sandplatzhöhepunkt in Roland Garros (ab 25. Mai) zu sammeln. Trotz des Titelgewinns in München läuft die Sandplatzsaison für ihn enttäuschend, zuletzt verlor er in Madrid früh. In Paris will Zverev endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen.

Auf dem Campo Centrale, dem Hauptcourt der monumentalen Anlage in Rom, verwandelte der deutlich überlegene Zverev gegen Ugo Carabelli nach nur 66 Minuten seinen ersten Matchball. Die höheren Hürden warten erst später im Turnier: Der Spanier Carlos Alcaraz gibt nach kurzer Verletzungspause sein Comeback, der Italiener Jannik Sinner kehrt nach seiner Dopingsperre zurück.

Am Samstag spielt der Weltranglistenerste sein erstes Match nach drei Monaten, vor allem die italienischen Fans können den Auftritt kaum erwarten.

(SID) / Foto: IMAGO