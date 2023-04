Zverev nach Sieg gegen Bautista Agut im Monte-Carlo-Achtelfinale

Alexander Zverev hat nach seinem mühevollen Auftakt in die Sandplatzsaison beim ATP-Masters in Monte Carlo souverän das Achtelfinale erreicht. In seinem Zweitrundenmatch schlug der Tennis-Olympiasieger den Spanier Roberto Bautista Agut am Mittwoch 6:4, 6:4. Gegenüber dem Arbeitssieg gegen Alexander Bublik (Kasachstan) präsentierte er sich dabei spielerisch verbessert.

In der nächsten Runde wartet entweder der Russe Daniil Medwedew (Nr. 3) oder Lorenzo Sonego (Italien).

Zverev: “Musste mein bestes Tennis spielen“

Zverevs formstarker Davis-Cup-Kollege Jan-Lennard Struff war kurz zuvor ebenfalls in die Runde der besten 16 eingezogen. Gegen den Australier Alex de Minaur überraschte der Qualifikant mit einer dominanten Vorstellung und gewann souverän 6:3, 6:2.

(SID)

Artikelbild: Imago