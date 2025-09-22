Zverev-Pleite! Team Europa verliert Laver Cup

Eine Zwei-Satz-Niederlage von Alexander Zverev hat den Laver Cup entschieden. Deutschlands bester Tennis-Profi verlor das abschließende Spiel für das europäische Team in San Francisco gegen Taylor Fritz mit 3:6, 6:7 (4:7). Der 28-Jährige konnte den Turnier-Gewinn beim Mannschaftswettbewerb für Team Welt nicht verhindern.

Vor dem abschließenden Zverev-Spiel lag Team Europa mit 9:12 zurück. Ein Erfolg des Weltranglistendritten hätte für den Ausgleich und ein Entscheidungs-Doppel gesorgt. Wie schon bei der Niederlage am Samstag gegen Alex de Minaur hatte der Hamburger im ersten Durchgang auch gegen den US-Amerikaner Fritz große Probleme.

Team Europa schon vor Zverev-Pleite weit zurück

Auch gepusht von seinem Team-Kollegen um Kapitän Yannick Noah und dem spanischen Superstar Carlos Alcaraz steigerte sich Zverev im zweiten Satz von Minute zu Minute. Der Deutsche kämpfte sich nach einem 2:4-Rückstand in den Tiebreak. Den gewann Fritz jedoch mit 7:4, entschied damit das Match. Es war die Entscheidung im Laver Cup zugunsten von Team Welt.

Team Europa lag bereits vor dem Schlusstag deutlich mit 3:9 zurück. Dank dem Weltranglistenersten Alcaraz kam der Titelverteidiger noch einmal zurück. Der spanische Weltklasse-Profi gewann erst an der Seite des Norwegers Casper Ruud 7:6 (7:4), 6:1 im Doppel gegen Alex Michelsen und Reilly Opelka.

Alcaraz-Sieg reicht nicht

Team Welt um Kapitän Andre Agassi konterte zwar durch den Australier Alex de Minaur, der den Tschechen Jakub Mensik mit 6:3, 6:4 bezwingen konnte. Alcaraz fertigte den Argentinier Francisco Cerundolo 6:2, 6:1 ab und verkürzte auf 9:12. Doch Fritz beendete mit seinem Sieg über Zverev in der Arena, in der normal die NBA-Basketballer der Golden State Warriors auf Korbjagd gehen, die Hoffnungen auf eine europäische Titelverteidigung.

Team Europa führt nach dem 8. Laver Cup in der Gesamtwertung nur noch mit 5:3 gegen Team Welt. Im kommenden Jahr (25. bis 27. September) findet die neunte Auflage in London statt.

