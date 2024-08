Zverev scheitert im Montreal-Viertelfinale

Alexander Zverev muss nach seinem Olympia-Aus vergangene Woche schon wieder eine Niederlage im Viertelfinale hinnehmen.

Der deutsche Tennis-Star unterlag in der Runde der letzten Acht des ATP-Masters in Montreal Sebastian Korda (USA) mit 6:7 (5:7), 6:1, 4:6. Somit verpasste er vorzeitig die Chance auf seinen zweiten Titel in der kanadischen Metropole. In Paris war Zverev ebenfalls im Viertelfinale gescheitert – am Italiener Lorenzo Musetti. Nun folgte das Aus auf der Tour während der Abschlussfeier der Sommerspiele.

Korda hatte am vergangenen Wochenende das ATP-Turnier in Washington gewonnen und befand sich in guter Form. Zverev hatte nach starkem zweiten Satz dennoch gute Chancen auf den Sieg, vergab aber die Chance zum wichtigen Break im dritten Durchgang und verlor anschließend selbst sein Aufschlagspiel. Diesen Nachteil holte er nicht mehr auf. 2017 hatte Zverev in Montreal seinen zweiten Masters-Titel gefeiert.

Zverev hofft auf nächstes Major-Finale

In der Vorbereitung auf die US Open in drei Wochen ist die Niederlage ein Dämpfer. In New York peilt er seinen ersten Grand-Slam-Titel an. In Flushing Meadows war Zverev 2020 nur zwei Punkte vom Titel entfernt gewesen, ehe er in fünf Sätzen gegen Dominic Thiem verlor.

