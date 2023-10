Zverev steigt in die Formel 1 ein

Alexander Zverev mischt nun auch in der Formel 1 mit – zumindest als Investor. Der Tennis-Olympiasieger hat sich neben anderen Sport-Stars in das Alpine-Team eingekauft. „Ich bin schon lange Fan der Formel 1 und sehr gespannt, was die Zukunft für das Team bereithält“, sagte Zverev in einem Video auf seinem Instagram-Kanal vor dem Großen Preis der USA in Austin/Texas (Sonntag, 21.00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport F1 – streame das Rennen mit dem Sky-X-Traumpass).

Zverev schloss sich der Investment-Gruppe von Otro Capital an, wie das Anlageunternehmen am Dienstag verkündete. Otro Capital hatte im vergangenen Juni zusammen mit zwei weiteren Partnern Anteile für 200 Millionen Euro an dem französischen Rennstall erworben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Alexander Zverev (@alexzverev123)

Zverev hat sich mit einem illustren Kreis von Athleten zusammengetan. Neben dem 26-Jährigen gehören der zweimalige Super-Bowl-Champion Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) sowie die Fußball-Stars Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool) und der spanische Weltmeister Juan Mata zur Investment-Gruppe. Auch der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua, Golf-Superstar Rory McIlroy und Mahomes‘ Teamkollege Travis Kelce sind dabei.

(skysport.de) / Bild: Imago