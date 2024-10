Zverev verzichtet auf Davis-Cup-Final 8

Das deutsche Davis-Cup-Team muss beim Final 8 in Malaga auf Alexander Zverev verzichten. Der Tennis-Olympiasieger von 2021 sagte für das Turnier Ende November ab, um genug Zeit zur Erholung vor der neuen Saison zu haben. „Es war eine sehr anspruchsvolle Saison, in der ich mit einer Knieverletzung durchspielen musste, um an den Olympischen Spielen teilnehmen zu können. Jetzt gebe ich mein Bestes, um die Saison trotz Problemen mit meiner Lunge gut zu beenden“, sagte Zverev.

„Ich bin gezwungen, die schwierige Entscheidung zu treffen, die Saison nach den ATP Finals zu beenden, damit ich genügend Zeit habe, mich zu erholen und für den United Cup und die Australian Open wieder bei 100 Prozent zu sein“, meinte der Weltranglisten-Dritte. Noch in Wien hatte er sich zum Thema Davis Cup nicht äußern wollen. Der United Cup beginnt am 27. Dezember, Deutschland bestreitet als Titelverteidiger sein erstes Spiel am 29. Dezember gegen Brasilien.

Zverev plagt sich bereits seit Monaten mit Atemproblemen und Husten herum. Nach dem Laver Cup in Berlin war bei ihm eine Lungenentzündung diagnostiziert worden. In dieser Woche spielt Zverev beim Masters-1000-Turnier in Paris, ab dem 10. November finden in Turin dann die ATP Finals statt. Danach geht es für Zverev in den Urlaub.

Deutschland könnte im Falle eines Viertelfinalsiegs am 20.11. über Kanada im Halbfinale gegen den Sieger aus Niederlande gegen Spanien treffen. Bei den Spaniern gibt Weltstar Rafael Nadal in Malaga seinen endgültigen Abschied.

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago