Zwei Änderungen nach Rekord-Sieg: So würden die Sky-User gegen Rumänien aufstellen

Das ÖFB-Team will im heutigen Duell mit Rumänien den nächsten großen Schritt Richung WM-Qualifikation machen. Wir haben die Sky-Community gefragt, welche Mannschaft sie nach dem 10:0-Erfolg gegen San Marino am Donnerstag auf das Feld schicken würde.

Die Sky-User würden die Startelf vom Rekordsieg am Donnerstag lediglich an zwei Positionen verändern: Auf der linken Abwehrseite soll Hoffenheim-Legionär Alexander Prass Platz machen – stattdessen wünschen sich die Fans Phillipp Mwene zurück in die Startelf.

Im offensiven Mittelfeld soll zudem Christoph Baumgartner in die Mannschaft rücken. Der Niederösterreicher, der gegen San Marino verletzungsbedingt gefehlt hatte, würde damit Michael Gregoritsch ersetzen, der diese Position zuletzt bekleidete.

Im Sturm soll – wie schon gegen San Marino – Marko Arnautovic beginnen. Der neue ÖFB-Rekordtorschütze ist laut Teamchef Ralf Rangnick allerdings fraglich: „Er hat ein bisschen Probleme, deswegen hat er nicht trainiert. Bei ihm müssen wir abwarten.“ Die restlichen Kaderspieler seien fit, berichtete Rangnick am Samstagabend auf der Abschlusspressekonferenz in der rumänischen Hauptstadt.

Die Wunsch-Elf der Sky-Community gegen Rumänien:

(Red.) Foto: GEPA