Zwei Ausfälle im ÖFB-U21-Team

Österreichs U21-Team muss in den kommenden beiden Partien auf zwei Spieler verzichten.



Ingolstadt-Legionär Benjamin Kanuric, der bereits für Thierno Ballo nachnominiert wurde und Sturms Luka Maric stehen U21-Teamchef Werner Gregoritsch nicht zur Verfügung. Das gab der ÖFB am Dienstag bekannt.

Für Kanuric rückt Blau-Weiß-Linz-Mittelfeldspieler in die Nachwuchsauswahl. Maric wird durch FAC-Goalie Simon Spari ersetzt.

❗ #U21-Kadernews ❗ Benjamin Kanuric (für den ebenfalls verletzten Thierno Ballo nachnominiert) und Luka Maric stehen Teamchef Werner Gregoritsch nicht zur Verfügung. Dafür wurden Simon Spari und Raphael Hofer nachnominiert. Servas, Burschen! 👋🦅💯🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/fq9kA9PpU4 — ÖFB – oefb.at (@oefb1904) October 10, 2023

Am 12. Oktober steht für das U21-Team in Hartberg ein Test gegen Norwegen auf dem Programm (20:30 Uhr), fünf Tage später reist die Mannschaft zum EM-Qualifikationsspiel nach Slowenien. Die Vorbereitungen auf die beiden Matches finden in Bad Tatzmannsdorf statt.

Bild: GEPA