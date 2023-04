„Zwei Granaten“: Rüdiger schwärmt nach Halbfinal-Einzug von Rodrygo & Vinicius Jr.

via

via Sky Sport Austria

Real Madrid hat zum elften Mal in den letzten 13 Jahren das Halbfinale der Fußball-Champions-League erreicht.

Der Titelverteidiger, bei dem ÖFB-Kapitän David Alaba zur Pause ausgewechselt wurde, gewann gegen Chelsea auch in London 2:0 und gehört erneut zu den besten vier Teams Europas. Für David Alaba kam Antonio Rüdiger ins Spiel. Der eingewechselte Innenverteidiger spricht nach dem Spiel im Sky-Interview über die „Veteranen“ in der Real-Elf, über die Youngsters in der Offensive und über die Verletzung von Alaba.